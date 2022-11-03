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03 Kasım 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 10:00:00

Dubai'de dünya prömiyeri

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Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı 'Bandırma Füze Kulübü'nün dünya prömiyerini 'Meta Film Festivali'nde yaptı.

Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı 'Bandırma Füze Kulübü'nün dünya prömiyerini 'Meta Film Festivali'nde yaptı. Yapımın oyuncuları Deniz Can Aktaş, Altay Yıldız ve Aslı Bekiroğlu kırmızı halıda dünya basınına poz verdi. Gerçek hayat hikayesinden yola çıkan TRT ortak yapımı film izleyenlerin beğenisini topladı.

Etiketler : Dubai Alina Boz Deniz Can Aktaş
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