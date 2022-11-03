Dubai'de dünya prömiyeri

Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı 'Bandırma Füze Kulübü'nün dünya prömiyerini 'Meta Film Festivali'nde yaptı. Yapımın oyuncuları Deniz Can Aktaş, Altay Yıldız ve Aslı Bekiroğlu kırmızı halıda dünya basınına poz verdi. Gerçek hayat hikayesinden yola çıkan TRT ortak yapımı film izleyenlerin beğenisini topladı.