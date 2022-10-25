Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.