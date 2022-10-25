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25 Ekim 2022 Salı 22:32:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 22:32:00

Duayen spiker Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Kaynak: TRT Haber

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Duayen spiker Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Etiketler : Halit Kıvanç Duayen spiker Zincirlikuyu Mezarlığı
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