Dr. Derin'e veda

Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in başrollerini paylaştığı 'Hayat Bugün' dizisi reytinge yenik düştü. Doğandemir, O3 Medya imzalı yapımda canlandırdığı 'Derin' karakterine sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla veda etti. Oyuncu gönderisine, "Derin'i bana kazandıran tüm yönetmenlerim size tek tek sonsuz teşekkürler. Muhteşem dostluklara sahip oldum. Anlatacak çok hikayemiz ve daha uzun bir yolumuz var" notunu yazdı.