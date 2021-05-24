Doyamadık birbirimize

Kalp krizi sonucu geçen hafta hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın mezarını eşi Aylin Yılmaz ziyaret etti. Eşinin kabri başından duygusal bir mesaj yayınlayan Yılmaz, paylaşımına ''Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik'' notunu düştü.

