Dövüşmeyi değil, savunmayı öğreniyor

Daha önce oynadığı 'Kızım' adlı diziyle İspanya'daki izleyicileriyle buluşan Leyla Lidya Tuğutlu, ülkede yayımlanan Vanitatis dergisine konuştu. Ülkede gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten oyuncu, dövüş sanatları üzerine aldığı eğitimden söz etti. Erkek arkadaşının eski bir dövüşçü olduğunu belirten Tuğutlu, bu sporu dövüş için değil, kendisini savunmak için öğrendiğini söyledi.

