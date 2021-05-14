Dövüş hareketlerini sirkte öğrenmiş

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Yeşilçam filmlerindeki aksiyon dolu sahnelerine bir dönem Taksim'de faaliyet gösteren Medroan Sirki'nde öğrendiğini söyledi. 1.5 yıl boyunca sirkte çalıştığını dile getiren oyuncu, "Medrona sirkinde yapılan atletik hareketleri sinemaya getirebilir miyim dedim ve getirdim. Bir sirkte yapılabilen ne varsa aldım Türk sinemasına getirdim" dedi.

