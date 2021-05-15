'Masumiyet' dizisinin final yapmamasında etkili olan oyuncu Hülya Avşar'ın keyfi yerinde... Çekimlere son sürat devam eden Avşar Kızı, setten ilginç bir paylaşımda bulundu. Karavanında sahnesine hazırlanan oyuncu, makyözüne bacağındaki dövmelerini kapattırdı. Avşar, videolu paylaşımına "Makyöz dövmeler yüzünden kaçacak" notunu düştü.

