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15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00:00

Dövmelerini kapattırdı

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'Masumiyet' dizisinin final yapmamasında etkili olan oyuncu Hülya Avşar'ın keyfi yerinde...

'Masumiyet' dizisinin final yapmamasında etkili olan oyuncu Hülya Avşar'ın keyfi yerinde... Çekimlere son sürat devam eden Avşar Kızı, setten ilginç bir paylaşımda bulundu. Karavanında sahnesine hazırlanan oyuncu, makyözüne bacağındaki dövmelerini kapattırdı. Avşar, videolu paylaşımına "Makyöz dövmeler yüzünden kaçacak" notunu düştü.

Etiketler : Masumiyet oyuncu Hülya Avşar Makyöz dövmeler
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