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14 Mayıs 2023 Pazar 08:21:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 08:21:00

Dostça ayrılık

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Miray Daner ve Oğulcan Engin çifti ayrılık kararı aldı.

Evlenecekleri konuşulan oyuncu Miray Daner ve Oğulcan Engin çifti ayrılık kararı aldı. 2 yıldır birlikte olan çiftin 15 gün önce sessiz sedasız ilişkilerini sonlandırdığı ortaya çıktı. Daner ve Engin'in yakın çevresine 'dostça ayrıldık' dediği öğrenildi. Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde Daner hakkında, "Miray'ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif ve güzel, Oğulcan ile çok yakıştırıyorum. Belli ki çok o da disiplinli, işine sadık. Bir de kayınvalidesi gibi oğlak!" demişti.

Etiketler : miray daner oğulcan engin ayrılık
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