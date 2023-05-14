Dostça ayrılık

Evlenecekleri konuşulan oyuncu Miray Daner ve Oğulcan Engin çifti ayrılık kararı aldı. 2 yıldır birlikte olan çiftin 15 gün önce sessiz sedasız ilişkilerini sonlandırdığı ortaya çıktı. Daner ve Engin'in yakın çevresine 'dostça ayrıldık' dediği öğrenildi. Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde Daner hakkında, "Miray'ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif ve güzel, Oğulcan ile çok yakıştırıyorum. Belli ki çok o da disiplinli, işine sadık. Bir de kayınvalidesi gibi oğlak!" demişti.

