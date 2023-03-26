Dostça ayrıldılar

Oyuncu Ahmet Kural evlilik hazırlığı yaptığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le ayrılık kararı aldı. 4 yıldır birlikte olan çift, ortak bir açıklama yaparak ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu. Dostça ayrıldıklarını belirten Kural ve Çelik, "4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" dedi.