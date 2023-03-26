VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AsfaltI ağlatacak!
Zeynep 1 yaşına bastı
93 bin TL'lik kazak
100 yıllık tarih müzikal sahnesinde
Dostça ayrıldılar
Depremzedeleri unutmamak lazım
26 Mart 2023 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 15:50:00

Dostça ayrıldılar

ABONE OL

Ahmet Kural evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le ayrılık kararı aldı.

Oyuncu Ahmet Kural evlilik hazırlığı yaptığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le ayrılık kararı aldı. 4 yıldır birlikte olan çift, ortak bir açıklama yaparak ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu. Dostça ayrıldıklarını belirten Kural ve Çelik, "4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" dedi.

Etiketler : ahmet kural çağla gizem çelik evlilik hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX