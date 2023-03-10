Dorukhan Toköz ile Pelinay Yiğit aşkı belgelendi

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz fenomen Pelinay Yiğit aşkı belgelendi. İkili önceki akşam Yeniköy'de bir mekânda baş başa romantik bir yemek yerken Gazetemagazin kamerasına yakalandı. Keyifli oldukları görülen ikiliden Toköz, sık sık yerinden kalkarak sevgilisi Yiğit'i öptü. Toköz ve Yiğit, gece sonu mekândan birlikte ayrılırken habercilerin soruları karşısında sesiz kaldı.