Dört nesillik sahne

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı, 6 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da sahne alacak. Konserinde dört neslin birlikte söylediği şarkılarını ve pop müzik klasiklerini seslendirmeye hazırlanan Evgin, dinleyicilerini şarkılarla büyülü bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Sanatçıya gecede Firuz İsmailov yönetimindeki Erol Evgin Orkestrası eşlik edecek.

