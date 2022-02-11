Dördüncü kardeşi istemiyor

Üçüncü çocuklarını geçtiğimiz aylarda kucağına alan Bergüzar Korel, 11 yaşındaki oğlu Ali'nin kardeşleriyle arasının çok iyi olduğunu ve aralarında kıskançlık yaşanmadığını söyledi. Kızı Leyla'nın üç aylık, oğlu Han'ın ise 11 aylık olduğunu belirten Korel, "Ali çok merhametli bir çocuk, kıskançlık olmuyor. Ama geçenlerde bana 'Başka gelmeyecek değil mi anne?' diye sorduğunda 'yok' dedim. O kadar kardeş isteyen çocuk 'Dördüncü kardeşi kaldıramayabilirim' diyor" diye konuştu.