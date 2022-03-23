Dondurmadan 2 milyon lira kazandı

Geçtiğimiz haftalarda müzisyen Emir Ersoy'la Çeşme'de dünyaevine giren oyuncu Gökçe Bahadır'a evlilik uğurlu geldi. 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde yer alan oyuncu bir dondurma markasının yüzü oldu. Bahadır, anlaşmadan 2 milyon TL kazandı. Oyuncunun reklam filmi önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.