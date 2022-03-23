23 Mart 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 18:30:00
Dondurmadan 2 milyon lira kazandı
Geçtiğimiz haftalarda müzisyen Emir Ersoy'la Çeşme'de dünyaevine giren oyuncu Gökçe Bahadır'a evlilik uğurlu geldi.
Geçtiğimiz haftalarda müzisyen Emir Ersoy'la Çeşme'de dünyaevine giren oyuncu Gökçe Bahadır'a evlilik uğurlu geldi. 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde yer alan oyuncu bir dondurma markasının yüzü oldu. Bahadır, anlaşmadan 2 milyon TL kazandı. Oyuncunun reklam filmi önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.