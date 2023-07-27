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27 Temmuz 2023 Perşembe 07:43:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:43:00

Dolandırılmaktan kurtuldu

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Oyuncu Fulya Zenginer, dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Oyuncu, "Sabah sabah inanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" diyerek, telefon dolandırıcılığı girişimini anlattı.

Oyuncu Fulya Zenginer, dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Oyuncu, "Sabah sabah inanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" diyerek, telefon dolandırıcılığı girişimini anlattı. Zenginer, ''Sizi arıyor 'Ben başkomiserim' diyor. En ufak bir kargocuda bile olabilecek bilgilerle sizi tufaya düşürmeye çalışıyor. Telefonunuzla dolandırıcılık yapıldığını iddia ediyor. Ölmüş ana babanızı bile kullanmaya çalışıyorlar. Reziller!" dedi. Oyuncu devamında şunları söyledi: ''Sabah sabah dolandırıcı şakası mı! Bir de 'Sen dolandırıcısın' deyince bağırıp, hakaret etti bize. İnanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık."

Etiketler : Dolandırılmaktan kurtuldu Oyuncu Fulya Zenginer Ben başkomiserim
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