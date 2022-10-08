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08 Ekim 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 11:00:00

Dokuz yaş kutlaması

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Rol aldığı 'Hercai', 'Meleklerin Aşkı', 'Kahraman Babam' ve Aziz gibi dizilerdeki oyunculuğuyla adından söz ettiren ekranların minik yıldızı Ebrar Alya Demirbilek 9 yaşına bastı.

Rol aldığı 'Hercai', 'Meleklerin Aşkı', 'Kahraman Babam' ve Aziz gibi dizilerdeki oyunculuğuyla adından söz ettiren ekranların minik yıldızı Ebrar Alya Demirbilek 9 yaşına bastı. Minik oyuncu, Üsküdar'da Cafe Emilia'da arkadaşlarıyla doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Demirbilek'i Ferit Aktuğ, Ayaz Gülşen, Kuzey Gezer, fenomen Semiraminta ve menajeri Müzeyyen Karakan mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Etiketler : Dokuz yaş kutlaması Hercai Meleklerin Aşkı' Ebrar Alya Demirbilek
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