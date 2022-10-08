Dokuz yaş kutlaması

Dokuz yaş kutlaması

Rol aldığı 'Hercai', 'Meleklerin Aşkı', 'Kahraman Babam' ve Aziz gibi dizilerdeki oyunculuğuyla adından söz ettiren ekranların minik yıldızı Ebrar Alya Demirbilek 9 yaşına bastı. Minik oyuncu, Üsküdar'da Cafe Emilia'da arkadaşlarıyla doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Demirbilek'i Ferit Aktuğ, Ayaz Gülşen, Kuzey Gezer, fenomen Semiraminta ve menajeri Müzeyyen Karakan mutlu gününde yalnız bırakmadı.