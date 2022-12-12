Dokuz timi Ankara'da

Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen ve Hakan Boyav'ın yer aldığı 'Dokuz Oğuz' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Gold Film imzalı yapım ekibi Ankara'da kamera karşısına geçerek sete çıktı. Aka'nın Komutan Batur'u oynayacağı dizide, dokuz kişilik gizli özel harekat timinin, Türkiye dışında yaşayan Türk kökenli insanları çevredeki tehditlerden korumak üzere harekete geçmesini ve yaşadıkları mücadeleler anlatılacak.