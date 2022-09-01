Doktorluktan şarkıcılığa

Amerika'da radyoloji uzmanlığı yapan Tuğçe Yegül, müzik dünyasına el attı. Yegül, 'Aşk Ölmeye Mahkum' adlı ilk teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Adını Türkiye'deki doktor şarkıcılar araAmerika'da radyoloji uzmanlığı yapan Tuğçe Yegül, müzik dünyasına el attı. sına yazdırmaya çok istediğini belirten Yegül, "Amerika'da doktor olarak Türkiye'de de yaptığım müziklerle hayatlarına dokunmak istiyorum" dedi.