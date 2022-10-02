Doktorluktan müziğe geçti

Doç. Dr. Aydın Arslan, müzik tutkusuna karşı koyamadı. Arslan, ilk teklisi 'Aşk Bizim Olsun'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü Pelin Şen, müziği Bülent Özdemir'e ait olan şarkının düzenlemesini Semih Erdoğan yaptı. Arslan, "Hekimlik mesleğini icra etmek benim birinci görevim ancak müzik alanında da yapmak istediğim kendimi geliştirmemi sağlayacak projelerim var" dedi.