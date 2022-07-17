Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Geçirdiği organ nakilleri, tedaviler ve doktorların çabaları sonrası hayata dönen Hakan Taşıyan, Nişantaşı'ndaydı. Oldukça sağlıklı görünen Taşıyan, son dönemde sağlık çalışanlarına artan saldırı haberlerine tepki gösterdi. ''Doktorlar, hocalar yaşayacak ki biz yaşayalım, böylesine elim saldırılar çok yanlış ve büyük bir hata, ben uzun süre hastanede kaldım, yaşamımı onlara borçluyum, onlar olmazsa ben olmazdım, akıllı olmamız, aklımızı başımıza almamız lazım gelir'' dedi.