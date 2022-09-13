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13 Eylül 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 11:00:00

Doktorlar hastanede

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Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in paylaşacağı 'New Amsterdam'ın uyarlaması 'Hayat Bugün' dizisinin hazırlıkları tamamlandı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in paylaşacağı 'New Amsterdam'ın uyarlaması 'Hayat Bugün' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği projenin oyuncuları sete çıktı. Yapım, Başhekim Barış Güvener'in, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ndeki hikayesi anlatılıyor.

Etiketler : Doktorlar hastanede Ulaş Tuna Astepe Hande Doğandemir
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