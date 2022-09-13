Doktorlar hastanede

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in paylaşacağı 'New Amsterdam'ın uyarlaması 'Hayat Bugün' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği projenin oyuncuları sete çıktı. Yapım, Başhekim Barış Güvener'in, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ndeki hikayesi anlatılıyor.