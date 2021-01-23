Yasemin Özilhan yaş gününü kutladı!

Pastasını üflerken çekilen fotoğrafını yayımlayan Yasemin Özilhan’ın salonundaki motosiklet detayı gözlerden kaçmadı. Lüks villasında dekorasyon olarak motosiklet kullanan Özilhan’ın tarzını gören takipçileri çok sayıda yorum yaptı: ‘’Salonda aksesuar olarak motor var bizde de Ömer abinin aile tablosu’’, ‘’Arkadaki motoru yıllandırıyor musunuz?‘’