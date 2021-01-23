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23 Ocak 2021 Cumartesi 23:19:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 11:11:00

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan yaş gününü kutladı! Salonundaki detay dikkatlerden kaçmadı

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Doktorlar dizisinin meşhur Ela'sı Yasemin, 36. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı.

Pastasını üflerken çekilen fotoğrafını yayımlayan Yasemin Özilhan’ın salonundaki motosiklet detayı gözlerden kaçmadı. Lüks villasında dekorasyon olarak motosiklet kullanan Özilhan’ın tarzını gören takipçileri çok sayıda yorum yaptı: ‘’Salonda aksesuar olarak motor var bizde de Ömer abinin aile tablosu’’, ‘’Arkadaki motoru yıllandırıyor musunuz?‘’

Etiketler : Doktorlar Yasemin Özilhan doğum günü magazin
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