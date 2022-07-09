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09 Temmuz 2022 Cumartesi 10:05:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 10:05:00

Doktora bile takipçiye göre gidiyorlar

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Pilot Çağrı Terlemez'le ğeçtiğimiz yıl görkemli bir törenle evlenen popçu Ece Seçkin yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Pilot Çağrı Terlemez'le ğeçtiğimiz yıl görkemli bir törenle evlenen popçu Ece Seçkin yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Son zamanlarda kendisi gibi müzisyen Gülben Ergen'le Düzce konseri polemiği yaşayan popçu, Youtube'da bir programa konuk oldu. Seçkin, müzik dünyasının ele alındığı yapımda, sosyal medya hesaplarında insanların takipçi sayılarına dikkat ederek hareket ettiklerini söyledi. Seçkin, "Günümüzde çok enterasan şeyler ile karşılaşıyorum. Mesela hastanelerde takipçi sayısı yüksek olan diyetisyenlere daha çok talep oluyormuş. Ama bunlarla övünmek normal değil" dedi. Popçu, "Takipçimizin çok fazla olması da işimizde başarılı olduğumuz anlamına gelmiyor" açıklamasında bulundu. Seçkin, hayatının müzikle geçtiğini, "Bütün çocukluğu ve hayatı müzik ile yoğrulmuş biriyim. Bir ailenin tek kızı aynı zamanda prenses gibi yetiştirilmiş biriyim" açıklamasını yaptı.

Etiketler : pilot çağrı terlemez instagram sosyal medya ece seçkin
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