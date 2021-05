Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı

Tekirdağ'da doktorunun tavsiyesiyle yüzmeye başlayan ve ardından su altı sporlarına geçerek gençlerde Türkiye rekoru kıran 16 yaşındaki Özgür Seyrel, dünya rekoru kırmayı hedefliyor. 21-27 Haziran'da Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan şampiyonaya hazırlanan Seyrel, salgın tedbirlerini alarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü antrenman yapıyor.



Özgür Seyrel, sağlıksız bir vücudu olduğu için 8 yaşında doktorunun tavsiyesiyle yüzmeye başladı. Daha sonra su altı sporlarına geçen Özgür Seyrel, İstanbul'da gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonası'nda statik apnea yarışında 5 dakika 43.47 saniye nefesini tutarak genç erkeklerde Türkiye rekoru kırdı. Sırbistan'da 21-27 Haziran'da düzenlenecek Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Özgür Seyrel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Genç sporcu, Sırbistan'daki organizasyonda da rekor kırarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Özgür Seyrel, çalışmalarının karşılığını Türkiye rekorunu kırarak aldığını ve bundan sonra da dünya rekoru hedeflediğini söyledi. Yüzmeye küçük yaşta başladığını anlatan Özgür Seyrel, "Yüzmeye başlama sebebim, sağlıklı bir vücudumun olmamasıydı. Hatta bazen okulda veya evde bayıldığım zamanlar da oldu. Bunun üzerine doktora gittim ve doktorum bana spora başlamamı önerdi. Ben de havuza gelerek yüzmeye başladım. Daha sonra da su altına geçiş yaptım. Sertan hocamla tanıştıktan sonra 3 yıldır su altı branşında çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu. Her zaman kürsüye çıkmak istediğini vurgulayan 16 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti: "İstanbul'da düzenlenen yarışta en iyi derecemi yaptığımı düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak Türkiye rekorunu kırdım. Aynı zamanda gençlerde birincilik, açık yaşta da ikincilik elde ettim. Her zaman milli takıma gitme hedefim var. Her zaman çok çalışarak sınırlarımı aşmaya çalışıyorum. Kendime koyduğum sınırları aştığımda, yeni rekorlar kırdığımda çok mutlu oluyorum. İnşallah milli takımda yer alarak başarılarımı daha büyük yarışlarda da gösteririm." Özgür Seyrel'in antrenörü Sertan Aydın da sporcularının yarışlardan güzel derecelerle döndüğünü aktardı. İki şampiyona daha düzenleneceğini, bu organizasyonlarda alınacak sonuçlara göre Genç Milli Takım'ın oluşturulacağını dile getiren Aydın, şunları ifade etti: "Sporcum Özgür de milli takımda yer alacaktır. Çok güzel performansı var. Tekirdağ olarak İstanbul'daki yarışlarda ciddi başarılara imza attık. Sporcularımız toplam madalyaların hemen hemen yarısını aldı. İki sporcumuz da gençlerde Türkiye rekoru kırdı. Özgür nefes tutmada gençler Türkiye rekoru sahibi oldu. Bundan sonra yapılacak 2 Türkiye Şampiyonası sonucunda milli takım oluşturulacak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcumuzun yurt dışında da ciddi dereceler alacağına inanıyoruz."