Doha'da ödül verdi

Eşi Kadir Doğulu ile 'Gecenin Ucunda' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Neslihan Atagül, dördüncüsü düzenlenen 'Fashion Trust Arabia Ödülleri'nin, Doha'da gerçekleşen gala gecesine katıldı. Onur konuğu olarak davet edilen oyuncu, kırmızı halıda dünya basınına poz verdi. 'Misafir Ülke: Türkiye' kategorisinde kazanan Burç Akyol'a ödülünü oyuncu Neslihan Atagül takdim etti. Oyuncu, siyah elbisesiyle gecede dikkat çekti.

