Doğuş'tan film gibi klip

90'lı yılların unutulmaz ismi Doğuş, 12 Ocak'ta 'Babam' adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturacak. Ünlü şarkıcı Grand Müzik etiketiyle çıkacak Babam şarkısının klibini Antalya'da Hayrettin Güneş prodüktörlüğü ve yönetmenliğinde çekti. Çekimler için Kemer'i seçen Doğuş için Almanya'dan özel bir ekip ve kameralar getirildi.

Film tadında gerçekleşen klipte sanatçıya kalabalık bir cast ekibi eşlik etti. Çekimler sırasında duygularını dile getiren Doğuş, "Babam şarkısı benim için çok önemli. Bildiğiniz üzere baba duygusunu tatmadan çocukluk geçiren biri olarak kelimeleri yazıya döküp notalarla birleştirdim. Bir çocuğun yokluğunda eksik yanlarından biridir baba karakteri. Bende çocukluğumda hep eksiktim. Yıllar sonra kısa bir süreliğine bu eksikliği kapatabilsem de içimde hep yara olarak kalmıştır bu konu. Uzun zamandır yapmak istediğim şarkıyı şimdi sevenlerimin ve müzik severlerin beğenisine sunuyorum. Umarım onlar da bu şarkıyı çok sever" dedi.