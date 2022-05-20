Doğuş'la çok mutluyum

'Yasak Elma' dizisinin 'Kumru'su Biran Damla Yılmaz, aşk hayatında aradığını buldu. Oyuncu Darüşşafaka'da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu'yla birlikte olduğunu açıkladı.

Şevval Sam ve Eda Ece ile birlikte başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Biran Damla Yılmaz, aradığı mutluluğu basketbolda buldu. Aranjör Çağrı Telkıvıran'la birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran oyuncu, tıpkı dizideki rol arkadaşı Eda Ece gibi gönlünü Darüşşafaka'da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu'na kaptırdı. Genç oyuncu iş hayatının ardından aşk hayatında da mutlu bir dönem yaşıyor. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Yılmaz "Evet, Doğuş'la beraberim ve çok mutluyum" diyerek aşkını itiraf etti. 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Eda Ece de Anadolu Efes takımında forma giyen Buğrahan Tuncer'le birlikte 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşıyor.