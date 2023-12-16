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16 Aralık 2023 Cumartesi 12:48:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 12:48:00

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

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Şarkıcı Doğuş, bundan sonra daha çok ekranlarda ve sahnelerde olacağını söyledi. Yapımcılara seslenen Doğuş, "Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim" ifadesini kullandı.

İbrahim Erkal "Hürmet" albümünde yorumladığı 'İnsafsız/Bir Sana Yandım' ile dijital platformlarda liste başı olmayı başaran Doğuş, bundan sonra daha çok ekranlarda ve sahnelerde olacağını dile getirdi. 2. Sayfa programına konuk olan Doğuş, 'Dinleyiciden sarı kart yemiş gibiydim, ben de evlatlarımla vakit geçirip dinlenmek istedim. 12 Ocak'ta son eserim Babam şarkısı sevenlerimle buluşacak. Sonrası da peş peşe gelecek. Sürpriz projelerim var, bu yıl Doğuş yılı olacak" dedi.

Dizi karakteri Tommy Shelby'e benzetilen yeni imajıyla ilgili soru üzerine ünlü sanatçı, "Beyaz saç ve sakalımla daha karizmatik olduğumu söylüyorlar. Bu imajımla uzun soluklu bir dizide başrol oynayabilirim. İyi bir proje gelirse dizilerde beni görebilirsiniz. Sevenlerim bundan böyle beni daha sık görecek" diyerek dizi oyunculuğuna da yeşil ışık yaktı. İbrahim Erkal'ın şarkısını nasıl bu denli içten okuduğu sorulunca Doğuş, "İnsafsız şarkısını okumak için Hilmi Elitez ile İzmir'den yola çıktık, sabaha karşı İstanbul'a vardığımızda rahmetlinin mezarına gittik, duamızı ettik. Sabah saat 10.00'da stüdyodaydım, tek seferde okudum, yanımda İbrahim Abi de vardı, birlikte okuduk" dedi.

Etiketler : şarkıcı doğuş tommy shelby
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