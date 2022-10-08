Özlem Maden, Tolga Güleç ve Cansu Tosun'un başrolünde yer aldığı 'Beni Sev' filminin hazırlıkları tamamlandı. Oyuncular önceki gün habercilerle bir araya geldi. 6 yıldır rol aldığı projelerin çekimlerinin Doğu'da olduğunu söyleyen Maden, "Ben son altı yıldır Doğu'nun kızıyım. İstanbul'a bir türlü gelemedim. Konuşurken şivem bazen bilinçsizce doğu şivesine kayıyor artık. İlk defa bu projeyle biraz yaklaştım ama yine de uzaktayım" dedi.