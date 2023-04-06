Doğum gününde yad edildi

Yeşilçam'ın usta ismi Sadri Alışık vefatının 28. yılında doğum gününde mezarı başında anıldı. Törene Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık ve sevenleri katıldı. Babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık, "Sadri Alışık 98 yaşında! Cumhuriyetimizin 100. yaşı ile yaşdaş sayılır. Babalar dua gibidir görünmese de dokunur evladına. İyi ki doğdun Sadri Alışık, iyi ki vardın" dedi.