Doğum günü buluşması

Şarkıcılar Yıldız Tilbe ile Levent Yüksel, arkadaşları Mirkelam'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi. Mirkelam'a sürpriz yapan Tilbe ile Yüksel, şarkıcının 57'nci yaş gününü kuliste kutladı. Yakın arkadaş olan Tilbe ile Yüksel, birbirine sarılarak hasret giderdi. Şarkıcılar o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tilbe ve Yüksel'in gönderilerine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

