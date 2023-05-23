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23 Mayıs 2023 Salı 07:37:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:37:00

Doğum günü buluşması

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Şarkıcılar Yıldız Tilbe ile Levent Yüksel, arkadaşları Mirkelam'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.

Şarkıcılar Yıldız Tilbe ile Levent Yüksel, arkadaşları Mirkelam'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi. Mirkelam'a sürpriz yapan Tilbe ile Yüksel, şarkıcının 57'nci yaş gününü kuliste kutladı. Yakın arkadaş olan Tilbe ile Yüksel, birbirine sarılarak hasret giderdi. Şarkıcılar o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tilbe ve Yüksel'in gönderilerine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Doğum günü buluşması Yıldız Tilbe Levent Yüksel
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