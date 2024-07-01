Doğukan Manço'dan 'Barış Manço' açıklaması! 'Babanı oynar mısın?' sorusuna bakın ne yanıt verdi
Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun hayatının film olmasıyla ilgili konuştu. Doğukan Manço, "Bana, 'Babanı oynar mısın?' diye teklif ettiler. Çok isterim, ama..." dedi. Ünlü isim, "Hayatımın 24-25 senesini bu isme yakışır olmaya ve ismi korumaya adadım." diyerek bakın daha neler dedi.
Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden ünlü sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının hayatının film olmasıyla ilgili konuştu.
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Doğukan Manço, ''Bana, 'Babanı oynar mısın?' diye teklif ettiler. Çok isterim ama oyuncu değilim. Bir takım oyuncuyla görüşülüyor. Gönlümde yatan biri yok. Yeteneği görmek isteriz'' dedi.
"HAYATIMIN 24-25 SENESİNİ BU İSMİ KORUMAYA ADADIM"
Filmin üzerinde büyük bir titizlikle çalışıldığını ifade eden Doğukan Manço, "Hayatımın 24-25 senesini bu isme yakışır olmaya ve ismi korumaya adadım. Geri adım atmam bu saatten sonra... Hayatımdan çok verdim. Leke gelmesin diye sokağa çıkmadığım zamanlar oldu" dedi.