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22 Ocak 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 12:00:00

Doğu Demirkol: Espriler oturup yazarken çıkmaz

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Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, '40' programına katıldı.

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, Cansu Canan Özgen'in sunduğu '40' programına katıldı. Esprileriyle ilgili konuşan komedyen, "Ben şakayı düşünürken, oturup yazarken çıkmıyor, ben onu hiç düşünmediğim zamanlar kalkıp not alıyorum, tuvalette aklıma falan geliyor. Bu bir çeşit ilham neticesinde ortaya çıkan yetenek" dedi.

Etiketler : komedyen doğu demirkol cansu canan özgen espri magazin
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