Doğada olmak bize çok iyi geldi

Oyuncular Büşra Develi ve Melisa Şenolsun, önceki gece Asmalımescit'te bir mekanda görüntülendi. Arkadaş grubuyla keyifli dakikalar geçiren ikili, habercilerle sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan ikiliden Develi, "Melisa ile doğa içinde çok güzel bir tatil yaptık. Orada olmak bize çok iyi geldi" dedi. Dijital platformda yakın zamanda bir diziye başlayacak olan güzle oyuncu, "Dizi ve rolüm hakkında bilgi vermeyeyim. Sürpriz olsun" dedi.