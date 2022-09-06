Doğa için dördüncü konser

Şarkıcı Ebru Yaşar, tüm geliriyle farkındalık projesi kapsamında hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin dördüncüsünü Bursa Açıkhava'da gerçekleştirdi. Yaşar, sahne performansı ve repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Şarkıcı, Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Yaşar, sahnesinde Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'in eserlerine de yer verdi.