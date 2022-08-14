Doğa için buluştular

Şarkıcı Ebru Yaşar, tüm geliriyle farkındalık projesi kapsamında hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin ikincisini Kuşadası Amfi Tiyatro'da gerçekleştirdi. Yaşar, sahne performansı ve repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Yaşar sahnesinde, "Bu dönem doğa için sahnem ve tüm gücüm ve sizden gelen destekle yapıyorum daha nice doğa projeleri için yanımda olun" dedi. Şarkıcı, Pınar Kerimoğlu imzalı kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Geçtiğimiz aylarda bir sahnesinde talihsiz kaza yaşayan şarkıcı, "Bir daha kırmızı elbise giymeyeceğim. Kırmızının nazarı da vardır derler ya. Ayağımı kırdım, iki ay oturdum" demişti.