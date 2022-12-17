VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki başarılı öğrencilere yönelik destekleri açıkladı
Evlilik teklifi bu hafta geliyor
DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak
İş insanı İsmail Berhan: "Kariyerim beni 'ben' yapan unsurlardan oluştu"
Diş Hekimi Ömer Ekiz, “Farhana Bodi, diş tedavisi için Türkiye'yi tercih etti”
Mersin'deki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 97 şüpheli tutuklandı
Cem Karaca teklifi
"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, biyoçeşitlilik konusundaki sıkıntılara dikkati çekti
Rusya ile tutuklu takasında serbest kalan ABD'li basketbolcu Griner WBNA ligine döneceğini açıkladı
Soğuk ve karlı hava geliyor
Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı
Rusya: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in hiçbir mantıklı düşüncesi yok
Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı
Libya, Mısır'ın deniz sınırları kararını tümüyle reddettiğini açıkladı
Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı
"100. yıl bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun"
Atama kararları Resmi Gazete'de
F-16 kararı Atina'yı panikletti!
Çölyak hastalığının etkin tedavisi: Glutensiz beslenme
Obezite ve hipertansiyon ‘sarı nokta' sebebi
Dikkat! Bu belirtiler istismarı işaret ediyor
17 Aralık 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 11:30:00

DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak

ABONE OL

Son dönemde sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren DJ Fatih Bademci'ye teklif yağıyor. Ünlü DJ, yılbaşı gecesi iki farklı mekânda birden sahneye çıkacak: “Bu yılbaşı çok eğleneceğiz, 2023 eğlenceyle başlayacak.”

Müzik listelerindeki yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken DJ Fatih Bademci, son dönemde sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı DJ'e pek çok mekân ve organizasyondan teklif yağıyor. 2022'yi "En verimli senem" diye nitelendiren Bademci, yeni yıla da hızlı başlayacak. Ünü müzisyen o gece iki farklı mekânda birden setin başına geçecek.

ÜRETKENLİĞİMİN ZİRVESİNDEYİM

Fatih Bademci, "Uzun zamandır müzik dünyasındayım, 2022 en çok çalıştığım yıl oldu. Üretkenliğimin zirvesindeyim. Bunun karşılık buluyor olması benim açımdan mutluluk verici. Bu yıl pek çok mekânda sahne aldım, dinleyicilerimle buluştum. Yeni yılı da yine sahnelerde karşılayacağım. Organizatörler sağ olsunlar bu yıl teklife boğdu beni, tabii hepsini kabul etmem mümkün değildi. Ancak yılbaşı gecesi için gelen iki teklifi geri çeviremedim" dedi.

GERİ SAYIM YAPACAĞIZ

Bademci, İstanbul'un en popüler iki mekânında sahnede olacağını söyledi: "Çok özel iki yılbaşı partisinde sahnede olacağım. Önce dinleyicilerimizle birlikte saatler 00.00'a yaklaşırken geri sayım yapacağız ve müziklerle eğleneceğiz. Ardından başka bir mekâna geçip eğlendirmeye orada devam edeceğim. Muhteşem bir playlist hazırladım. 2023 çok eğlenceli başlayacak. Herkes için mutlu, huzurlu, keyifli bir yıl olmasını diliyorum."

Etiketler : dj fatih bademci müzik müzisyen
Trafik kazası geçirdi

Trafik kazası geçirdi
Yeni yılda sahnede

Yeni yılda sahnede
Denizkızı oluyor

Denizkızı oluyor
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Emre Altuğ: Çocuklarım için çok proje reddettim

Emre Altuğ: Çocuklarım için çok proje reddettim
Aşk-ı Memnu buluşması

Aşk-ı Memnu buluşması
Araç hiç frene basmamış

Araç hiç frene basmamış
"Karakterle bağ kurmalıyım"

"Karakterle bağ kurmalıyım"
Doğum kiloları gitti

Doğum kiloları gitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX