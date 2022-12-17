DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak

Müzik listelerindeki yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken DJ Fatih Bademci, son dönemde sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı DJ'e pek çok mekân ve organizasyondan teklif yağıyor. 2022'yi "En verimli senem" diye nitelendiren Bademci, yeni yıla da hızlı başlayacak. Ünü müzisyen o gece iki farklı mekânda birden setin başına geçecek.

ÜRETKENLİĞİMİN ZİRVESİNDEYİM



Fatih Bademci, "Uzun zamandır müzik dünyasındayım, 2022 en çok çalıştığım yıl oldu. Üretkenliğimin zirvesindeyim. Bunun karşılık buluyor olması benim açımdan mutluluk verici. Bu yıl pek çok mekânda sahne aldım, dinleyicilerimle buluştum. Yeni yılı da yine sahnelerde karşılayacağım. Organizatörler sağ olsunlar bu yıl teklife boğdu beni, tabii hepsini kabul etmem mümkün değildi. Ancak yılbaşı gecesi için gelen iki teklifi geri çeviremedim" dedi.

GERİ SAYIM YAPACAĞIZ

Bademci, İstanbul'un en popüler iki mekânında sahnede olacağını söyledi: "Çok özel iki yılbaşı partisinde sahnede olacağım. Önce dinleyicilerimizle birlikte saatler 00.00'a yaklaşırken geri sayım yapacağız ve müziklerle eğleneceğiz. Ardından başka bir mekâna geçip eğlendirmeye orada devam edeceğim. Muhteşem bir playlist hazırladım. 2023 çok eğlenceli başlayacak. Herkes için mutlu, huzurlu, keyifli bir yıl olmasını diliyorum."