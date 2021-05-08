08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:00:00
Diziyle geri dönüyor
Yönetmen Eylem Kaftan'ın 'Kovan' filminde rol alan oyuncu Meryem Uzerli, yeni bir projeyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yönetmen Eylem Kaftan'ın 'Kovan' filminde rol alan oyuncu Meryem Uzerli, yeni bir projeyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzerli dijital platform Exxen'de yer alacak diziyle anlaşma imzaladı. Eylül başında çekimlerine başlanacak yapımda Uzerli'nin 16-18 yaşlarına hayat verecek oyuncu arayışı sürüyor.