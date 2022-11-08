Dizisi tutmayınca youtuber olmak istedi

Başrolünde yer aldığı 'Bandırma Füze Kulübü' filmiyle beyazperde de boy gösteren Alina Boz, ilk oyunculuk deneyimlerinde çok da iyi sonuçlar gelmeyince farklı bir alana yönelmeyi düşündüğünü söyledi. Oyuncu bir YouTube kanalında gelen bir soru üzerine youtuberlık yapmayı bir dönem düşündüğünü itiraf etti. Boz, "Ben bir aralar dizi yapmıştım ama çok gitmemişti. İkinci diziye başlamadan önce youtuberları çok takip ediyordum. Bir arkadaşım vardı, Polina diye, o zaman youtuberlığa yeni başlamıştı. Gezi videolarını çok seviyordum. Küçük mini belgeseli youtube'a uyarlama fikri benim çok hoşuma gitmişti. Hatta ben de ne yapabilirim diye düşündüm" açıklamasını yaptı.