Dizisi bitti ama sete ara vermedi

Reyting kurbanı olan 'Ada Masalı' dizisinde rol alan oyuncu Ayça Ayşin Turan setlere ara vermeden devam edecek. Oyuncu Turan, Burcu Biricik, Hande Ataizi ve Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı 'Camdaki Kız' dizisine dahil oldu. Turan dizide, Haziran karakterine hayat verecek.

