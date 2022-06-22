Dizinin adı değişti

Uğur Yücel, Necip Memili, Erkan Petekkaya, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Yasemin Allen ve Serhat Kılıç isimlerin başrollerini paylaştığı 'Ben Ölmeden Önce' dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. TRT Dijitalde 8 bölümden oluşacak olan pojenin adı 'Son Gün' oldu. Yapımın senaryosunu ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez üstleniyor.