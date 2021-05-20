Dizinden ameliyat olacak

'2021 Survivor' yarışmasında geçirdiği sakatlık sonrası elenen oyuncu Çağrı Atakan, Nişantaşı'ndaydı. Dominik'ten dönen Atakan, sol dizinden sakatlandığını ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı. Doktor Metin Kuş'un adadan dönmesini beklediğini söyleyen Metin abi gelir gelmez, menisküs ameliyatı olacağım, olmazsam benim için kötü sonuçları olur. Dizim kilitlenebilir" dedi.

