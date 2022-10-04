Dizimiz kadın odaklı

Oktay Kaynarca ve Pelin Akil ile başrolünü paylaştığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde yer alan oyuncu Hakan Karahan yapımda kadın karakterlerin öne çıktığını söyledi. Oyuncu, "Bugüne kadar ki bu tip istihbarat savaşları ile geçen dizilerin en kadın odaklısı benim gördüğüm kadarıyla. Pelin, Ebru, Işıl ve Gülenay şahane oynuyorlar. Biz Oktay ile ne kadar savaşırsak savaşalım, ekranda hep kadınlar olacak ve bu hoşuma gidiyor" dedi.

