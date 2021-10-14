Dizi yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı

Tuba Büyüküstün, Murat Boz ve Seda Bakan'ın rol aldığı 'Another Self' dizisi yayınlanmadan 2. sezon için onay aldı. Daha ilk sezon çekimleri yakın zaman önce tamamlanan dizinin ikinci sezonunun da çekilmesinin planlandığı ortaya çıktı. Burcu Alptekin'in yönetmenliğini yaptığı dizinin ilk sezonunun 2022 yılında yayınlanması bekleniyor.



