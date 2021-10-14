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14 Ekim 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 17:00:00

Dizi yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı

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Tuba Büyüküstün, Murat Boz ve Seda Bakan'ın rol aldığı 'Another Self' dizisi yayınlanmadan 2. sezon için onay aldı.

Tuba Büyüküstün, Murat Boz ve Seda Bakan'ın rol aldığı 'Another Self' dizisi yayınlanmadan 2. sezon için onay aldı. Daha ilk sezon çekimleri yakın zaman önce tamamlanan dizinin ikinci sezonunun da çekilmesinin planlandığı ortaya çıktı. Burcu Alptekin'in yönetmenliğini yaptığı dizinin ilk sezonunun 2022 yılında yayınlanması bekleniyor.


Etiketler : Tuba Büyüküstün Murat Boz Seda Bakan Another Self
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