En son ekranlara veda eden 'Annemizi Saklarken' adlı yapımda yer alan oyuncu Hande Doğandemir, televizyonda yayınlanan dizi sürelerinden dert yandı. Oyuncu, "Bir haftada yaklaşık 130, 150 dakikalık bölümleri yetiştirmek zorunda olduğumuz zamanlar eve sadece uyuyabilmek için geliyoruz. Fiziksel ve mental olarak çok yorucu bir süreç" dedi.





