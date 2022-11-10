Dizi setlerinden tarlaya transfer

Dijitalde yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile birlikte tarlaya transfer oldu. Oyuncu, dizinin yeni sezon çekimlerin tamamlanmasının ardından eşiyle birlikte kısa süreliğine tatile çıktı. Tatilde farklı bir deneyim yaşayan ikili zeytin hasadına katıldı. Tarlada zeytin toplayan Bahadır, burada zeytinyağı yapımını da öğrendi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bahadır gönderisine, "Zeytinler emin ellerde" notunu düştü.

