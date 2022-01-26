Dizi seti değil bir masal

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolünde yer aldığı 'Destan' dizisinde Ulu Ece karakterine hayat veren Deniz Barut giydiği dönem kıyafetleri hakkında konuştu. Barut, "Bir büyüsü var, kostümleri giyip sahneye geçtiğimizde hepimizin enerjisi değişiyor. Bunu deneyimlemek inanılmaz keyifli. Bitmeyen çocukluk gibi; hep bir masalın içindeymişiz gibi" dedi.