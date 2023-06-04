Dizi dünyası buluştu

Dizi sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri olarak kabul gören Emmys ve IEmmys'i düzenleyen The International Academy of Television Arts & Science (Uluslararası Televizyon Sanatları Ve Bilimleri Akademisi) üyelerinin bir araya geldiği Academy Day, ilk kez Türkiye'de gerçekleşti.

YILDIZLAR GEÇİDİ



Etkinlik için 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının temsilcileri gecede Türkiye dizi sektörünün önemli isimleriyle buluştu. Ay Yapım Ceo'su Kerem Çatay, "Dünyanın birçok ülkesinden önde gelen sektör temsilcileriyle birlikteyiz. Onların Türkiye'de üretilen ve bütün dünyada izlenen dizilerin oluşmasını sağlayan senaristleri, yönetmenleri ve oyuncularıyla tanışmalarını istedim" dedi. Geceye Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım gibi isimler katıldı.