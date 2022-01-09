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09 Ocak 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 19:30:00

Dizi camiası Kovid kıskacında

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Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı, Hande Erçel-Kerem Bürsin, Can Bonomo-Öykü Karayel çiftlerinin ardından son olarak Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çifti de koronavirüse yakalandı.

Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı, Hande Erçel-Kerem Bürsin, Can Bonomo-Öykü Karayel çiftlerinin ardından son olarak Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çifti de koronavirüse yakalandı. Mutlu giden evlilikleriyle sanat dünyasının öne çıkan çiftleri arasında yer alan Elçin ile Bayat'ın da test sonucu pozitif çıktı. Sağlıklarına çok dikkat eden ikili evlerinde karantinaya girdi. Zeynep Tuğçe Bayat, Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'la birlikte rol alacağı 'Baba' dizisinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Etiketler : Dizi camiası Pınar Deniz-Yiğit Kirazcı Hande Erçel-Kerem Bürsin Can Bonomo-Öykü Karayel
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