Dizi bitti şimdi tatil

Hercai dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Akın Akınözü, kız arkadaşı Sandra Pestemalciyan ile köpeğini gezdirdi. Yoğun set programından sonra vaktini kız arkadaşına ayıracağından bahseden oyuncu, tatil planlarını yapmaya başladı. Akınözü, bir süre dinlendikten sonra yeni projeleri değerlendirmeye başlayacak. n Recep ASLAN