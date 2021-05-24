Dizi aşkı gerçek oldu

'Masumiyet' dizisinde arkadaşlıkları başlayan Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın birlikte olduğu öğrenildi. Dizideki dostluklarını duygusal bir ilişkiye dönüştüren çift, dizilerinin final yapmasıyla da diğer ekip arkadaşları Deniz Işın ile birlikte soluğu tatilde aldı. Birkaç günlüğüne doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ekipten Alişan, Serkay Tütüncü'nün fotoğrafını sosyal medyasından yayımlayınca haklarında çıkan aşk iddiaları da takipçileri tarafından onaylandı. Gözlerden uzak mutluluklarını yaşayan çift, önceliklerinin kariyer olduğunu da yakın çevresiyle paylaşıyor.

